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Прогноз погоды на Гран При Сан-Паулу: краткий обзор перед стартом гонки

В последние дни гонщики Формулы 1 на треке в Сан-Паулу сталкиваются с капризами погоды. Пятница и утро субботы прошли на сухой трассе, однако из-за сильного дождя квалификация была перенесена на воскресенье.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2024, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последние дни гонщики Формулы 1 на треке в Сан-Паулу сталкиваются с капризами погоды. Пятница и утро субботы прошли на сухой трассе, однако из-за сильного дождя квалификация была перенесена на воскресенье. Сегодня, в день гонки, осадки прогнозируются на весь день.

Перенесённая квалификация запланирована на 7:30 по местному времени (13:30 МСК). По прогнозам метеорологов, в это время ожидается +20°C и 100% вероятность дождя.

Старт гонки также был перенесён и назначен на 12:30 по местному времени (18:30 МСК). К этому времени вероятность осадков снизится, их интенсивность уменьшится, однако дождь все еще не исключен. Температура воздуха поднимется до 21-22°C.

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