Гран-при Сан-Паулу сохранит место в календаре до 2035 года

Гран-при Формулы 1 в Сан-Паулу будет присутствовать в календаре чемпионата мира до 2035 года. Сегодня стало известно о продлении соглашения со знаменитым бразильским автодромом ещё на пять лет.

Официальное название трассы — «Автодром имени Карлоса Пасе». Национальный Гран-при проводится здесь с 1973 года. Формула 1 пользуется в Бразилии большой популярностью, которая продолжает расти. Число болельщиков в стране приближается к 76 миллионам, а только за прошлый сезон увеличилось на 6,5%.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Бразилия – важная часть истории Формулы 1 и нашего будущего, и я рад, что благодаря этому пятилетнему продлению контракта мы продолжим гоняться в Сан-Паулу до 2035 года».

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