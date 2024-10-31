Гран-при Сан-Паулу: путь к круговым достижениям

Гран При Мехико: новые рекорды и достижения

Гонщики:

Льюис Хэмилтон показал впечатляющий результат - 20 000 кругов дистанции.

Ладно Норрис проехал 7000 кругов дистанции, а Фернандо Алонсо участвовал уже в 400 Гран При.

Карлос Сайнс провел на трассе 300 кругов лидирования, в то время как Кевин Магнуссен набрал 200 очков.

Для Джорджа Расселла это была 60 гонка, в которой он смог заработать очки, а для Кевина Магнуссена - 50 гонка, в которой он также пополнил свой счет очков.

Шарль Леклер показал отличный результат, установив 10 лучший круг.

Шасси:

Команда Ferrari показала выдающуюся производительность, совершив 90 хет-триков (поул, лучший круг и победа).

Страны:

Датчане продемонстрировали отличные результаты, заработав 200 очков и приняв участие в 50 Гран При, где также заработали очки.

Что ожидать на Гран При Сан-Паулу?

Гонщики:

Льюис Хэмилтон сможет установить новый рекорд, пролидировав 28 000 километров, если продержится в лидерстве 41 км.

Джордж Расселл может преодолеть 1000 километров лидирования, если возглавит гонку всего на один километр.

Оскар Пиастре предстоит преодолеть 700 километров впереди, если он пролидирует 41 км.

Серхио Перес может накатать 400 кругов во главе гонки, продержавшись на первом месте 11 кругов.

Ландо Норрис надеется на 300 кругов лидирования, если сумеет возглавить гонку на 26 кругов.

Лэнс Стролл может набрать 300 очков, если финиширует шестым.

Пьер Гасли готовится к своему 150 старту в Гран При.

Юки Цунода имеет шанс заработать 100 очков, если финиширует на втором месте.

Эстебан Окону предстоит преодолеть 100 кругов лидирования, если возглавит гонку на 34 круга.

Нико Хюлькенберг может показать 50 кругов лидирования, если продержится в лидерстве семь кругов.

Шасси:

Mercedes может установить новый рекорд, пролидировав 38 000 километров, если возглавит 71 круг.

Red Bull надеется на 7000 кругов лидирования, если продержится впереди 37 кругов.

Aston Martin может заработать 500 очков, если наберет всего два очка.

Haas F1 может увеличить счет на 300 очков, если заработает 5 очков.

Alpine готовится к 70 кругам лидирования, если сумеет возглавить гонку на один круг.

Mercedes может зафиксировать 60 победных дублей, а McLaren - 50, если все сложится благополучно.

Aston Martin может продемонстрировать 10 кругов лидирования, если они окажутся впереди на один круг.

Также команда надеется на 10 подиумов, если один из гонщиков финиширует в тройке лидеров.

Моторы:

Mоторы Ferrari могут отметить свою 250-ю победу.

Страны:

Немцы могут пройти 11000 кругов впереди, если лидируют на пять кругов.

Они также могут заработать 8000 очков, если одержат победу.

Мексиканцы готовятся к 500 кругам лидирования, если смогут возглавить 23 круга.

Французы могут установить 80 поулов, а канадцы - 40 подиумов.

Немцы также могут похвастаться 40 гонками, в которых они лидировали от старта до финиша.

Монегаски могут улучшить свой результат, установив 10 лучших кругов.

А финны могут показать 10 хет-триков (поул, лучший круг и победа).