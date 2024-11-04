Реакция на Гран При Сан-Паулу: что говорили после гонки

Pirelli

Гонка в Бразилии стала настоящим испытанием для всех участников. Несмотря на сложные погодные условия, команда Pirelli справилась с поставленной задачей. Инженеры собрали много полезной информации и получили возможность протестировать различные типы шин в дождевых условиях. Марио Изола, представитель Pirelli, отметил высокую степень сложности гонки и подчеркнул важность правильного выбора шин в таких условиях.

Oracle Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, гонщик команды Oracle Red Bull Racing, продемонстрировал невероятное мастерство и выиграл гонку, несмотря на старт с 17-й позиции. Ферстаппен подчеркнул сложность обгонов на этой трассе и выразил надежду, что болельщики оценили его яркие маневры.

BWT Alpine F1 Team

Команда BWT Alpine F1 Team показала отличный результат в Бразилии. Эстебан Окон занял второе место, а Пьер Гасли - третье. Оба гонщика выразили радость и гордость за команду. Они подчеркнули сложные погодные условия и отметили, что дождь уравнял шансы на трассе.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Джордж Расселл из команды Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team финишировал на четвёртом месте, несмотря на сложные условия гонки. Расселл выразил сожаление о упущенных возможностях, но отметил, что сделал всё возможное. Льюис Хэмилтон также выразил разочарование результатом, но отметил важность поддержки болельщиков и благодарность за возможность прокатиться по трассе на машине Айртона Сенны.

Scuderia Ferrari

Шарль Леклер из команды Scuderia Ferrari финишировал на пятом месте и выразил смешанные чувства относительно гонки. Он отметил сложности с настройками машины, но выразил удовлетворение от победы над гонщиками McLaren. Карлос Сайнс не смог завершить гонку из-за нескольких инцидентов, но подчеркнул прогресс команды и позитивный итог уик-энда.

McLaren Formula 1 Team

Ландо Норрис из команды McLaren Formula 1 Team финишировал на шестом месте и выразил сожаление о неудачном старте и упущенных возможностях. Он подчеркнул сложность гонки в дождевых условиях, но отметил, что команда сделала всё возможное. Оскар Пиастри также выразил разочарование результатом и отметил проблемы с машиной.

Visa Cash App RB Formula One Team

Юки Цунода из команды Visa Cash App RB Formula One Team занял седьмое место и выразил радость от заработанных очков. Он подчеркнул сложные условия гонки, но отметил положительные моменты. Лиам Лоусон также выразил радость за команду и сожаление о неудачных моментах гонки.

MoneyGram Haas F1 Team

Оливер Берман из команды MoneyGram Haas F1 Team финишировал на двенадцатом месте и выразил сожаление о совершённых ошибках. Он подчеркнул сложность гонки, но выразил благодарность команде за их работу. Нико Хюлкенберг не смог завершить гонку из-за инцидента и выразил разочарование результатом.

Stake F1 Team Kick Sauber

Валттери Боттас из команды Stake F1 Team Kick Sauber финишировал на тринадцатом месте и выразил сожаление о неудачных условиях гонки. Он подчеркнул сложности с прогревом шин, но отметил положительные моменты. Гуаньюй Чжоу также выразил радость от заработанных очков и сожаление о неудачных моментах гонки.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Фернандо Алонсо из команды Aston Martin Aramco Formula One Team финишировал на четырнадцатом месте и выразил разочарование результатом гонки. Он подчеркнул сложности с машиной и отметил работу механиков. Лэнс Стролл не смог стартовать из-за проблем с тормозами и выразил сожаление о неудаче.

Williams Racing

Франко Колапинто из команды Williams Racing не смог завершить гонку из-за инцидента и выразил сожаление о произошедшем. Он подчеркнул сложности гонки и выразил уверенность в восстановлении команды. Алекс Элбон также не смог стартовать из-за проблем с машиной и выразил сожаление о неудаче.