Гран-при Нидерландов: что ждать от погоды в выходные?

В северных широтах Нидерландов наступает время осени. Согласно метеопрогнозу, во время дней гонок на трассе Зандфорт ожидается умеренно тёплая погода, однако возможны осадки.

Первый день, пятница, пройдёт облачно, с проявлениями дождя и температурой около +21 градуса Цельсия. Ветер будет порывистым, дующим с юго-запада.

Суббота принесёт небольшое утихание ветра, дневная температура поднимется до +22 градусов, при этом вероятность осадков составит 70%.

В воскресенье ожидается похолодание до +19 градусов, но день будет ясным и без осадков.