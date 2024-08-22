Предварительный обзор Гран При Нидерландов

В Голландии поклонники Формулы-1 объединены общим героем - Максом Ферстаппеном. Они носят одинаковую символику, поддерживают гонщика, покупают билеты через одну компанию и собираются на трибунах, чтобы поддержать любимца. Оранжевые файеры, которые они жгут, стали их неотъемлемой чертой.

Однако интерес к Формуле-1 в Голландии начал падать. Говорят, что не хватает государственной поддержки, и предлагают чередовать гонки в Нидерландах и Бельгии, учитывая близость трасс и большой летний перерыв между ними.

Несмотря на это, до конца сезона осталось провести еще десять Гран При, включая три с субботним спринтом. Гонки в Зандфорте и Монце станут заключительными в Европе перед гастролями и последним этапом в Абу-Даби.

Фото: F1news.ru

В прошлом году после летнего перерыва ситуация в чемпионате оставалась практически неизменной, за исключением отличной работы McLaren. В этом сезоне же все по-другому.

Положение в чемпионате изменилось кардинально. Макс Ферстаппен все еще лидирует, однако близко его преследуют Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Положение в личном зачете перед Зандфортом в 2023-м Гонщик Очки Разница 1. Ферстаппен 314 0 2. Перес 189 - 125 3. Алонсо 149 - 165 Положение в личном зачете перед Зандфортом в 2024-м Гонщик Очки Разница 1. Ферстаппен 277 0 2. Норрис 199 - 78 3. Леклер 177 - 100 Положение в Кубке конструкторов перед Зандфортом в 2023-м Команда Очки Разница 1. Red Bull Racing 503 0 2. Mercedes 247 - 256 Положение в Кубке конструкторов перед Зандфортом в 2024-м 1. Red Bull Racing 408 - 2. McLaren 386 - 42

Фото: F1news.ru

Спортивные успехи всегда относительны. В Формуле-1, как и в любом другом виде спорта, бывают взлеты и падения. Обсуждая неожиданный спад Red Bull Racing после летнего перерыва, многие говорили о таинственном «секретном соглашении» между командой и FIA. Однако эти слухи не нашли подтверждения.

Предполагалось, что запрет на некоторые системы торможения, который коснулся Red Bull Racing, стал причиной потери скорости. Однако ни команда, ни ФИА не подтвердили эти догадки. Результаты гонок остались в силе, и другие команды не смогут оспорить их без достаточных доказательств.

Фото: F1news.ru

Завершение сезона обещает быть захватывающим, особенно борьба за Кубок конструкторов. McLaren последний раз побеждал в нем в 1998 году. Ближайшие гонки могут изменить картину в общем зачете. Гонки на разных трассах в Зандфорте и Монце предоставят участникам соревнований новые вызовы и возможности.