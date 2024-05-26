Гонка в Монако: Кто выйдет на стартовую позицию

Вчера на трассе прошли квалификационные заезды к Гран При в Майами. Шарль Леклер из команды Ferrari показал потрясающее время 1:10.270, завоевав первую позицию.

На втором месте оказался гонщик Оскар Пиастри из McLaren, отстав на 0.154 от лидера.

Третье место занял пилот Ferrari - Карлос Сайнс, уступив Леклеру 0.248 секунды.

Сразу за ним финишировал гонщик McLaren Ландо Норрис, отстающий на 0.272.

Пятое место занял Джордж Расселл из Mercedes, уступив Леклеру 0.273 секунды.

Шестую позицию занял Макс Ферстаппен из Red Bull, проиграв лидеру 0.297 секунды.

Седьмое место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes, уступив Леклеру 0.351 секунды.

На восьмой позиции - Юки Цунода из RB, с отставанием в 0.588 секунды.

Девятую строчку занял пилот Williams - Алекс Элбон, уступив Леклеру 0.678 секунды.

Закрывает первую десятку гонщик Пьер Гасли из Alpine, отстав на 1.041 от лидирующего времени.

На одиннадцатой позиции - Эстебан Окон из Alpine, уступив Леклеру 1.015 секунды.

Двенадцатую строчку занимает Даниэль Риккардо из RB, с отставанием в 1.212 секунды.

Тринадцатое место занял Лэнс Стролл из Aston Martin, уступив Леклеру 1.293 секунды.

Четырнадцатую позицию занял Фернандо Алонсо из Aston Martin, отстающий на 1.749 секунды.

Пятнадцатое место занял Логан Сарджент из Williams, уступив Леклеру 1.750 секунды.

Шестнадцатую строчку занимает Серхио Перес из Red Bull, с отставанием в 1.790 секунды.

Семнадцатое место занял гонщик Sauber - Валттери Боттас, уступив Леклеру 2.242 секунды.

Восемнадцатую позицию занял Гуаньюй Чжоу из Sauber, с отставанием в 2.758 секунды.

Двое гонщиков Haas, Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен, были дисквалифицированы за несоответствие техническому регламенту, но им разрешили принять участие в гонке.