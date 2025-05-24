Норрис выиграл поул на Гран При Монако

Сегодня в Монако гонщики искали ответ на традиционный вопрос: кто быстрее всех? Правила ФИА могут измениться в 2025 году – число обязательных пит-стопов увеличится до двух, но сегодня команды провели лишь один пит-стоп перед гонкой, которая пройдет завтра.

Стартовая позиция в Монако играет огромную роль. За последние два десятка лет 13 раз побеждал гонщик, стартовавший первым. Однако два обязательных пит-стопа могут изменить установившиеся тенденции. Например, на трассе в Барселоне из 20 Гран При 15 раз побеждали гонщики, начавшие гонку с поула.

На тренировках в Монако лидировал Шарль Леклер из Ferrari, но его соперники постепенно приближались. Леклер трижды стартовал с первой позиции в Монако за последние четыре года, однако только раз смог победить.

Компания Pirelli привезла самые мягкие покрышки на этап в Монако – С4, C5 и новый С6 в роли Hard, Medium и Soft. Однако покрышки C6 вызывали сомнения еще на прошлой неделе, и многие гонщики были недовольны их управляемостью.

После серии кругов на трассе под красными флагами завершилась тренировка из-за аварии Кими Антонелли из Mercedes. Лучшее время показал Леклер, проехав круг за 1:11.229. Из борьбы выбыли несколько гонщиков, включая Гасли, Стролла и Колапинто.

Вторую сессию квалификации отложили из-за проблем с машиной Расселла из Mercedes, которая остановилась в тоннеле. После короткой паузы сессию возобновили, и лучшее время на этот раз показал Ландо Норрис из McLaren.

Инциденты на трассе не помешали Норрису продолжить доминирование в финальной сессии. Он установил новый рекорд трассы и выиграл квалификацию в Монако, завоевав 11-й поул в карьере. Норрис завтра стартует с первой позиции, Леклер – с второй.

Таким образом, гонка обещает быть захватывающей, а начало гран-при Монако все больше приковывает внимание поклонников Формулы-1.