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Гран-при Монако: Леклер выигрывает полуторасекундное преимущество

Сегодня в Монако царило солнечное и сухое погодное состояние. Температура воздуха держалась в пределах +22…21°С, тогда как температура асфальта достигала +48…43°С.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 18:22·4 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монако царило солнечное и сухое погодное состояние. Температура воздуха держалась в пределах +22…21°С, тогда как температура асфальта достигала +48…43°С.

Квалификация на узкой городской трассе в Монако всегда является ключевым моментом уик-энда. Независимо от заявленных планов, стартовая позиция всегда играет решающую роль на легендарной трассе, где уже двенадцать лет подряд побеждает пилот, начавший гонку с поула.

На коротком круге результаты всегда близки, каждая десятая секунда имеет значение. Желание выиграть побольше мест заставляет гонщиков рисковать, что иногда заканчивается авариями. Граница между успехом и неудачей в Монако крайне тонка, делая квалификацию одной из самых захватывающих в сезоне.

Тренировки не обходились без проблем и красных флагов. В пятницу лучшее время показал Леклер, который также был на переднем месте утром в субботу.

На гонке присутствуют самые мягкие комплекты шин от Pirelli – C3, C4 и C5, соответствующие Hard, Medium и Soft.

Фото: F1news.ru

Первая сессия стартовала для всех на шинах Soft, что привело к проблемам с трафиком. Гонщики старались обеспечить себе чистый круг, но мешали друг другу, что вынудило многих использовать дополнительные комплекты шин Soft. Судейская коллегия изучает несколько инцидентов.

Результаты оказались очень близкими. Лучшее время показал Расселл, преодолев круг за 1:11.492. Четыре десятых секунды отделяли первые пятнадцать гонщиков. Алонсо, Сарджент, Перес, Боттас и Чжоу покинули борьбу.

Во второй сессии скорость начала расти. Хюлкенберг задел барьер задним левым колесом на выходе из первого поворота, а Магнуссен блокировал Окона в четвёртом.

Лидером стал Норрис с результатом 1:10.732. Окон, Хюлкенберг, Риккардо, Стролл и Магнуссен не прошли в финал.

В финале первую попытку лучшим завершил Леклер со временем 1:10.418. Вторая попытка принесла удар для Ферстаппена и улучшение времени для Шарля – 1:10.270.

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Шарль Леклер выиграл квалификацию в Монако, заработав свой третий поул на родной трассе и 24-й в карьере. Завтра с ним на первом ряду стартует Оскар Пиастри, со второго ряда выйдут Сайнс и Норрис, а с третьего – Расселл и Ферстаппен.

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. Ш.ЛеклерFerrari51.11.5841041.10.8251011.10.2706
2. О.ПиастриMcLaren21.11.5001231.10.756621.10.4246
3. К.СайнсFerrari41.11.5431181.11.075931.10.5188
4. Л.НоррисMcLaren101.11.7601311.10.732841.10.5426
5. Д.РасселлMercedes11.11.4921261.10.929951.10.5437
6. М.ФерстаппенRed Bull71.11.7111221.10.745961.10.5677
7. Л.ХэмилтонMercedes31.11.5281271.11.0561071.10.6216
8. Ю.ЦунодаRB131.11.8521091.11.106981.10.8586
9. А.ЭлбонWilliams61.11.62313101.11.2161091.10.9486
10. П.ГаслиAlpine81.11.7141251.10.89610101.11.3118
11. Э.ОконAlpine151.11.88712111.11.2858
12. Н.ХюлкенбергHaas141.11.87610121.11.44010
13. Д.РиккардоRB111.11.78512131.11.4829
14. Л.СтроллAston Martin91.11.72811141.11.5636
15. К.МагнуссенHaas121.11.83211151.11.7257
16. Ф.АлонсоAston Martin161.12.01911
17. Л.СарджентWilliams171.12.02012
18. C.ПересRed Bull181.12.06012
19. В.БоттасSauber191.12.51211
20. Г.ЧжоуSauber201.13.02811

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