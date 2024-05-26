Гонка в Монако: Реакции участников после заезда

Пирелли

Директор Пирелли Моторспорт Марио Изола поздравил Шарля Леклера и команду Ferrari с победой в Монако. Он отметил, что гонка была необычной из-за раннего останова красными флагами, что существенно повлияло на стратегию команд.

Изола подчеркнул, что большинство гонщиков смогли проехать всю дистанцию на шинах Medium и Hard, что говорит о правильной работе с резиной. Он отметил, что в Монако обгонять крайне сложно, поэтому позиции лидеров остались неизменными на финише.

Директор также отметил, что гонщики, сделавшие пит-стопы, вернулись на трассу без потери позиций, и лишь в конце некоторым удалось немного увеличить темп в пустой части трассы.

Скудерия Феррари

Фото: F1news.ru

В свою очередь, руководитель команды Фредерик Вассер подчеркнул важность победы для Шарля Леклера в родном Монако. Он выразил радость от успешного выступления обоих гонщиков команды, отметив хорошую работу их с резиной в сложных условиях.

Вассер подчеркнул, что команда должна сохранять концентрацию после победы и двигаться дальше. Победа в Монако придаст мотивацию всем участникам команды для дальнейших успехов.

Мнением Шарля Леклера поделился после победы, отметив важность этого успеха для себя лично и для его мечты стать гонщиком Формулы 1. Он поблагодарил команду за отлично подготовленный болид и возможность победить на родном Гран При.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс также поделился своими впечатлениями от гонки, отметив сложность обгона в Монако и радость за партнёра по команде. Он подчеркнул важность стояния на подиуме рядом с Шарлем Леклером и признал, что команда становится сильнее с каждым уик-эндом.

Сайнс подчеркнул, что старался дать отпор своим соперникам, но условия гонки делали обгон сложным. Он выразил уверенность в позитивной динамике развития команды и надеется продолжать атаковать на следующих этапах.