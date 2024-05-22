Гран-при Монако: Изменения трассы и единственная зона DRS

Накануне главного события в мире автоспорта - Гран При Монако, в FIA обнародовали информацию о проведенных изменениях на легендарной трассе, а также подтвердили местоположение единственной зоны DRS.

Основные изменения каснулись участков трассы от четвёртого до шестого поворотов, от шестого до десятого и от девятнадцатого поворота до первого. В этих местах был проведен перелив асфальтового покрытия, что обещает сделать заезды еще более захватывающими и непредсказуемыми.

Особое внимание было уделено безопасности на трассе - специально между тринадцатым и пятнадцатым поворотами были установлены новые защитные сетчатые ограждения, которые призваны защитить пилотов в случае непредвиденных ситуаций.

Следует отметить, что на трассе в Монако будет всего одна зона активации DRS, что останется неизменным по сравнению с предыдущими годами. Это означает, что гонщики смогут менять угол наклона заднего антикрыла и, таким образом, улучшить свои показатели на стартовой прямой. А точки замера и активации системы DRS находятся на 16 и 19 поворотах соответственно.