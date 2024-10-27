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Гран При Мехико: Сайнс выигрывает поул

Сегодня на высокогорном автодроме имени братьев Родригес прошла квалификация ко второму из трёх подряд американских этапов. Воздух на трассе был +22С, а сама трасса прогрелась до +43…36С.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.10.2024, 01:31·4 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня на высокогорном автодроме имени братьев Родригес прошла квалификация ко второму из трёх подряд американских этапов. Воздух на трассе был +22С, а сама трасса прогрелась до +43…36С. Аэродинамика на этой трассе работает не идеально, что делает обгоны практически невозможными, но трибуны как всегда были заполнены полностью, создавая атмосферу напряженного ожидания.

Квалификация в Мехико всегда важна, так как исход гонки во многом зависит от стартовой позиции. Интересно, что пять из пяти последних Гран При в Мехико выиграл Макс Ферстаппен, но этот раз может принести изменения в статистику.

Утром в субботу тренировки начались с инцидентов, красных флагов и переменчивых результатов. Лидировал Джордж Расселл, потом лучшее время показал Карлос Сайнс, который также показал себя хорошо во время квалификации. Однако на этот раз не было явного фаворита.

На этап привезли самые мягкие покрышки – C3, C4 и C5, но даже на Soft гонщики жаловались на плохую управляемость и медленный прогрев. Машины скользили, выезжали за пределы трассы, создавая непредсказуемую обстановку.

Фото: F1news.ru

Первая сессия квалификации началась с интересной тактики гонщиков. Некоторые выбрали Medium, другие Soft. Лучшее время в первой сессии показал Ландо Норрис, проехав круг почти на полсекунды быстрее, чем Ферстаппен.

Карлос Сайнс не смог показать свой потенциал из-за выезда за пределы трассы, что лишило его возможности побороться за лучшие позиции. Также из сессии выбыли Серхио Перес, Колапинто, Окон и Чжоу.

Фото: F1news.ru

Во второй сессии все гонщики отправились на Soft. Леклер испытал неприятный момент, его время было аннулировано из-за выезда за пределы трассы. Но вторая попытка у него прошла успешно.

Сессию омрачил инцидент с Юки Цунодой, который разбил машину, вызвав красные флаги. Лучшее время опять показал Норрис, а Цунода, Лоусон, Алонсо, Стролл и Боттас не прошли в финал.

Финальная сессия началась с небольшой задержкой из-за необходимости восстановить барьер. Гонщики выбрали Soft резину и начали борьбу за поул.

Сайнс смог опередить Ферстаппена на две десятые, завоевав первую стартовую позицию. Его время в 1:15.946 оказалось лучшим на этот раз. Таким образом, Карлос Сайнс выиграл квалификацию в Мехико, продемонстрировав отличное мастерство и выиграв первый поул в сезоне.

В воскресенье на первом ряду стартового поля выстроятся Сайнс и Ферстаппен, на втором – Норрис и Леклер, на третьем – Расселл и Хэмилтон. Гонка обещает быть захватывающей и непредсказуемой.

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
1. К.СайнсFerrari21:16.778931:16.515611:15.9466
2. М.ФерстаппенRed Bull31:16.803621:16.514621:16.1716
3. Л.НоррисMcLaren11:16.505611:16.301331:16.2606
4. Ш.ЛеклерFerrari41:16.972941:16.641641:16.2656
5. Д.РасселлMercedes101:17.194851:16.937551:16.3566
6. Л.ХэмилтонMercedes111:17.306861:16.973561:16.6516
7. К.МагнуссенHaas51:17.125691:17.003671:16.8866
8. П.ГаслиAlpine61:17.1497101:17.048581:16.8926
9. А.ЭлбонWilliams91:17.189671:16.988691:17.0656
10. Н.ХюлкенбергHaas81:17.186681:16.9956101:17.3656
11. Ю.ЦунодаRB71:17.1826111:17.1295
12. Л.ЛоусонRB131:17.3806121:17.1625
13. Ф.АлонсоAston Martin121:17.3078131:17.1685
14. Л.СтроллAston Martin151:17.4079141:17.2945
15. В.БоттасSauber141:17.3939151:17.8175
16. Ф.КолапинтоWilliams161:17.5586
17. О.ПиастриMcLaren171:17.5978
18. C.ПересRed Bull181:17.6119
19. Э.ОконAlpine191:17.6179
20. Г.ЧжоуSauber201:18.0729

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