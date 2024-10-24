Гран При Мексики: На домашнем поле

В последнем Гран При США зафиксированы следующие достижения: Шарль Леклер лидировал на протяжении 4000 километров и 800 кругов, Леклер поднялся на подиум 40 раз, а у Алекса Элбона насчитывается 100 стартов.

Компания Aston Martin приняла участие в 90 сборах, а у Ferrari было зафиксировано 16000 кругов лидирования.

Британцы получили 300 раз право стартовать первыми на Гран При.

Что ждет нас на Гран При Мехико? Льюис Хэмилтон может пролидировать 28000 километров, другие гонщики также готовы покорить вершины автоспорта.

Mercedes может пролидировать 38000 километров, а Red Bull - 7000 кругов. Aston Martin наберет 500 очков, а Haas F1 сможет заработать 300 очков, если показывает хороший результат.

Надеемся, что Гран При Мехико оправдает ожидания болельщиков и станет захватывающим этапом чемпионата.