Гонка в Майами: Описание трассы и данные

FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2024

Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция

03-05/05/2024 | Miami International | 5410 м | 57 | 308.370 км

Компания Liberty Media, купившая Формулу 1, активно расширяет свое присутствие в США. После успехов в Майами и Лас-Вегасе, где прошли гонки в 2022 и 2023 годах соответственно, руководство обозначило новые цели. Главный акцент сделан на монетизацию цифровых трансляций, расширение календаря и заключение долгосрочных контрактов.

Гран При в Майами – это важное событие, особенно учитывая историю, полную юридических споров и сложных переговоров. Идея уличной гонки была отклонена, и был найден компромиссный вариант возле Hard Rock Stadium, финансирование которого взял на себя владелец стадиона Стивен Росс.

На трассе разработано 36 конфигураций, и окончательный вариант напоминает трассы в Мельбурне и Сочи. Технически сложная трасса предполагает высокие скорости и слепые повороты, а также зоны для обгона.

Особенности трассы:

Miami International Autodrome. Длина трассы - 5,41 км, 19 поворотов, 3 DRS зоны, скоростной участок до 320 км/ч, места для обгона и сложные секции с перепадами высоты.

Расписание уик-энда:

03/05 - Первая тренировка: 19:30-20:30

03/05 - Квалификация к спринту: 23:30-00:14

04/05 - Спринт: 19:00-20:00

04/05 - Квалификация: 23:00-00:00

05/05 - Гонка: 23:00-01:00

Комплекты шин на уик-энд: средний, мягкий и супермягкий. При этом ожидаются высокие температуры асфальта, требующие настройки автомобилей на средний уровень прижимной силы.

Следует отметить, что за последние два Гран При в Майами победы одерживали гонщики Red Bull Racing: С.Перес и М.Ферстаппен.

Лучшие результаты сессий Гран При Майами 2023 года:

Первая тренировка: Д.Расселл (Mercedes) - 1:30.125

Вторая тренировка: М.Ферстаппен (Red Bull) - 1:27.930

Третья тренировка: М.Ферстаппен (Red Bull) - 1:27.535

Квалификация: С.Перес (Red Bull) - 1:26.841

Лучший круг в гонке: М.Ферстаппен (Red Bull) - 1:29.708

Достижения действующих пилотов на Гран При Майами:

М.Ферстаппен, С.Перес, Ш.Леклер, К.Сайнс, Д.Расселл и другие показали отличные результаты на трассе в Майами за последние два этапа.

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