Погода на Гран-при Майами: что ожидать?

В последние два дня гонщики усердно трудились на трассе в Майами, наслаждаясь сухой и стабильной погодой. Прогноз на воскресенье, к сожалению, не предвещает дождей, что обещает захватывающие состязания.

Стартовый прогревочный круг запланирован на 16:00 по местному времени. К этому времени температура воздуха поднимется до +28°C, при переменной облачности и порывистом юго-восточном ветре. Вероятность осадков минимальна и составляет не более 5%.

Во время гонки ожидается переменная облачность, температура воздуха составит около 26 градусов Цельсия, а умеренный восточный ветер будет дуть на трассе. Возможны кратковременные осадки, однако они не должны серьезно повлиять на состязания.

Важно отметить, что в прошлом году все тренировочные сессии и квалификации Гран При Майами прошли на сухой трассе, что добавляет некоторую неопределенность и интригу в предстоящие гонки.