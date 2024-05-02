Предвкушение этапа Гран-при Майами

События в Тамбурелло все еще остаются в нашей памяти, как будто произошли только вчера, в тот же теплый и солнечный день. Williams FW16 отброшенная от бетонной стены напоминает нам об ужасной аварии, которая лишила нас Ayrton Senna. Медики, вертолет, гонка остановилась. Это был трагический день, который изменил историю Формулы 1.

Прошло тридцать лет. Сенна помнит весь мир не только как гонщика, но и как символ надежды на лучшее будущее. Его трагическая гибель изменила все, но оставила его в наших сердцах как символ надежды – последнего романтика.

Фото: F1news.ru

Гонки в Майами пришли на смену знаменитому Монако. Liberty Media долго готовились к этому этапу, борясь за разрешения, меняя трассу. Они сделали шаг вперед, сами организовав Гран При в Майами.

Теперь Майами привлекательнее для американских партнеров. Там больше престижных отелей, развлечений. Гонка обещает зрелища и комфорт для болельщиков. Но осенью Liberty Media выбрала Лас-Вегас в качестве фаворита.

Это уже четвертый Гран При в одной стране, а в прошлом году в Италии прошли целых три этапа из-за пандемии. Майами закроет серию выездных гонок, после них Формула 1 вернется в Европу на плотный график.

Фото: F1news.ru

В этом сезоне нас ждут субботние спринты, а Гран При в Майами станет первым ночным заездом. Соревнования начнутся в 23:00 по московскому времени.

Битва за титул уже практически решена, но кадровый вопрос становится все интереснее. Перестановки в командах дают надежду на изменения в следующем году.

Сначала Хэмилтон, затем Сайнс, Хюлькенберг, Сарджент и даже уход Ньюи из Red Bull. Перемены обещают новые сюрпризы и возможности в будущем сезоне.

Как и тридцать лет назад, мы полны надежды на лучшее будущее. Приготовьтесь, впереди ночной забег.