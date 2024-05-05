Гран При Майами: Поул достается Ферстаппену

В Майами уик-энд проходил при облачной погоде, но без осадков. Температура воздуха составляла +29°C, а температура трассы достигала +46°C.

Гонка в Майами проходила в формате с субботним спринтом, что делало квалификацию перед воскресной гонкой третьей действенной сессией за уик-энд.

Макс Ферстаппен доминировал на квалификации перед спринтом, показав лучшее время. Все было готово для жарких сражений на трассе.

Даниэль Риккардо осложнил себе старт на гонке из-за наказания в три позиции за нарушение на трассе в Китае.

Шины Pirelli представили три состава - C2, C3 и C4, соответствующие жёсткости Hard, Medium и Soft. Гонщики жаловались на проблемы с сцеплением, но предстартовое круговое движение подготовило асфальт, улучшив ситуацию.

В первой сессии Ферстаппен установил лучшее время, показав 1:27.689. Барьеры затрагивал Риккардо, но без серьёзных последствий. Многие столкнулись с пробкой на узкой трассе.

На втором этапе Леклер продемонстрировал лучшее время - 1:27.533. Элбон остановился на трассе перед желтыми флагами, но смог продолжить движение.

Ферстаппен завоевал поул в финальной сессии, установив лучшее время 1:27.241. Лучшее время не смог побить никто, и гонщик Red Bull вышел на старт первым.

Макс Ферстаппен завоевал шестой поул в этом сезоне и седьмой подряд, а также 38-й в своей карьере. На стартовой решётке воскресной гонки он разделит первый ряд с Шарлем Леклером.

Второй ряд стартовой решётки займут Карлос Сайнс и Серхио Перес, на третьем ряду выстроятся два гонщика McLaren - Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Следует отметить, что гонщики Mercedes, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, не имели возможности использовать новые наборы шин Soft, начиная финальную сессию.