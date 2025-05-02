Гран-при Майами: Пиастри возглавляет тренировку

В Майами снова благоприятная погода - небольшая облачность, сухо. Температура воздуха составляет от +27 до +28 градусов по Цельсию, на трассе жарче, до +38 градусов.

Уик-энд в Майами начался с субботнего спринта после важной пятничной тренировки для настройки машин и подготовки к квалификации.

Трасса вокруг стадиона, где проходят гонки, редко используется, и машины испытывали проблемы с сцеплением, но гонщики показали более высокую скорость по сравнению с прошлым годом.

Многие гонщики в начале сессии экспериментировали с новыми деталями. Новое днище было установлено только на машине Red Bull Racing гонщика Ферстаппена, в то время как Цунода продолжал использовать предыдущую версию.

Компания Pirelli представила на этот этап шины, которые на шаг мягче, чем год назад - С3, С4 и C5 играли роли Hard, Medium и Soft. Большую часть времени гонщики провели на средних шинах, переключившись на мягкие в конце сессии.

Не обошлось без происшествий: Норрису пришлось вернуться в боксы, чтобы передать забытые инструменты, Хюлкенберг выехал в зону безопасности избежать столкновения с медленной машиной Williams, а Дуэн заблокировал шины на торможении перед 17-м поворотом.

На трассе произошла опасная ситуация между гонщиками Оконом и Норрисом, когда Ландо едва избежал столкновения, вынужденный резко тормозить и поворачивать вправо.

Сессию пришлось остановить за пять минут до окончания из-за машины Оливера Бермана из Haas F1, которая остановилась после контакта со стеной и была эвакуирована.

В результативном протоколе пятничной тренировки лучшим стал Оскар Пиастри из команды McLaren, который показал результат 1:27.128.

Шарль Леклер из Ferrari и Макс Ферстаппен из Red Bull оказались на втором и третьем местах соответственно. В общей сложности проехали 22 круга каждый.

Следом идут гонщики других команд, такие как McLaren, Red Bull, Williams, Mercedes, Aston Martin, Sauber, Racing Bulls, Alpine и Haas, они показали различные результаты в ходе тренировки на трассе в Майами.