Гран-при Майами: Перемены на пьедестале

В Майами прошел шестой Гран При сезона, который принес неожиданности и непредсказуемость. Перед началом гонки уже были определены лидеры чемпионата, но погода и формат уик-энда сделали свое дело.

На тренировке Оскар Пиастри показал лучшее время, но в спринте победу одержал дебютант Mercedes Кими Антонелли. Аварии и штрафы сопровождали спринт, который прошел под дождем. Наиболее успешно выступила команда McLaren, завоевав победный дубль, а Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

В основной квалификации многие гонщики допускали ошибки на сложном повороте, и третий поул достался Максу Ферстаппену. В гонке на стартовой решетке оказались Ферстаппен и Норрис, за ними Антонелли и Пиастри, а третью строчку заняли Расселл и Сайнс. Леклер стартовал с восьмой позиции, а Хэмилтон только с двенадцатой.

На гонке команда Pirelli привезла шины, которые были на ступень мягче, чем год назад. Многие гонщики выбрали среднюю смесь шин, но Расселл, Хэмилтон, Лоусон, Хюлкенберг, Алонсо, Берман и Гасли стартовали на жесткой смеси.

На старте Ферстаппен удержал лидерство, Норрис опустился на шестую позицию. Элбон и Дуэн сделали успешные обгони, но Дуэн получил прокол и остановился на трассе. Лоусона развернуло, и введен режим виртуальной машины безопасности для очистки трассы.

На втором круге лидерами были Ферстаппен, Антонелли и Пиастри. В борьбе за позиции произошли обгонные маневры, и Норрис опередил Элбона и Расселла. На 14-м круге Пиастри опередил Ферстаппена и возглавил гонку.

На 15-м и 17-м круге Норрис пытался обойти Ферстаппена, но не смог, и на 18-м круге Норрис все-таки опередил Ферстаппена. На этот момент Пиастри уже оторвался от преследователей на 9 секунд.

На финише Оскар Пиастри одержал победу, Ландо Норрис финишировал вторым, а Джордж Расселл занял третье место. McLaren завоевала победный дубль, и это был их 51-й дубль в истории и второй в этом сезоне.

После шести выездных Гран При Формула 1 возвращается в Европу, следующий этап пройдет на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Оскар Пиастри стал лидером в личном зачете, у него 131 очко. На втором месте Ландо Норрис с 115 очками, а Макс Ферстаппен на третьем месте с 99 очками. В командном зачете McLaren занимает первое место с 246 очками, за ними идет Mercedes с 141 очком, а на третьей позиции Oracle Red Bull Racing с 105 очками.