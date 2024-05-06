Гонка в Майами: Норрис, Ферстаппен и Леклер

Воскресная гонка завершала напряженную программу уик-энда с субботним спринтом в Майами, при условиях +28…29°C воздуха и +43…45°C на трассе. Макс Ферстаппен доминировал во всех сессиях, подчеркнув свою превосходство.

Почти все команды привезли новинки, но возможности поработать с ними были ограничены. Несмотря на это, гонщики успели протестировать обновки перед двухнедельным перерывом.

Старт гонки взяли Ферстаппен и Леклер с первого ряда, за ними следовали Сайнс и Перес. Риккардо стартовал последним, теряя позиции из-за инцидента на прошлом этапе.

На старте гонки Ферстаппен удержал лидерство, в то время как Перес допустил ошибку и съехал за пределы трассы. Виделись активные обгонные маневры со стороны разных гонщиков.

Ландо Норрис доминировал на трассе, выиграв Гран При Майами и одержав свою первую победу в карьере на Формуле-1. Ферстаппен занял второе место, а Леклер финишировал третьим.

Этот успех принес McLaren первую победу с Монцы’21. Alpine тоже радовался своему первому очку в сезоне, завоеванному Эстебаном Оконом.

Через две недели борьба продолжится на этапе в Имоле. Гонка оставила за собой массу эмоций и интриги, и болельщики уже ждут новых захватывающих состязаний.

Полные результаты гран-при Майами отражены в таблице.