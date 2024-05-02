Гран При Майами: Мнения до старта гонки

Команда Oracle Red Bull Racing готовится к гонкам в Майами, который славится своей сложной трассой и жаркой погодой. Гонщики выразили уверенность в своих возможностях и готовности к вызову на этом этапе. Макс Ферстаппен подчеркнул важность изучения поведения машины на трассе и поделился радостью выступления в специальном шлеме, созданном для гонок в США.

Серхио Перес выразил радость возвращению в Майами и подготовил специальный дизайн шлема в честь стран, поддерживающих его. Гонщики команды с нетерпением ждут старта и надеются на успешное выступление в гонке.

Команда Scuderia Ferrari намерена продемонстрировать лучший результат в Майами, опираясь на данные предыдущих сезонов. Руководитель Фредерик Вассёр подчеркнул важность продуктивной тренировки и выразил уверенность в потенциале команды.

Вновь нас ждут гонки с форматом спринта, что делает уик-энд ещё более интересным испытанием для команды. Мероприятие также станет особым для нового титульного спонсора команды – HP.

В команде McLaren Formula 1 Team планируют успешное выступление на уличной трассе в Майами после хорошей скорости в Китае. Гонщики выразили готовность к сложностям уик-энда и рассчитывают на поддержку болельщиков.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри поделились своими ожиданиями перед гонками в Майами и выразили уверенность в команде и своих возможностях.

Руководитель команды Aston Martin Aramco Formula One Team Фредерик Вассёр выразил надежду на улучшение результатов в Майами после некоторых сложностей в предыдущих гонках. Команда готовится к особенному уик-энду и стремится к успешному старту с новым титульным спонсором.

Команда Visa Cash App RB Formula One Team готовится к гонкам в Майами после прогресса в Китае. Даниэль Риккардо и Юки Цунода выразили уверенность в своих возможностях и радость возможности выступить на американской земле.

Гонщики поделились ожиданиями от уик-энда и подчеркнули важность борьбы за очки в обеих гонках.

Команда MoneyGram Haas F1 Team готовится к участию в гонках в Майами и выражает надежду на успешное выступление. Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен подчеркнули важность этапа и готовности команды к борьбе за очки.

Гонщики выразили уверенность в своих способностях и надеются на поддержку американских партнёров и болельщиков.

Команда Stake F1 Team Kick Sauber готова к гонкам в Майами после хороших результатов в предыдущих этапах. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу выразили радость возможности выступить на этой трассе и поделились ожиданиями перед стартом.

Гонщики подчеркнули важность борьбы за очки и готовность команды дать бой соперникам на американской почве.

Команда BWT Alpine F1 Team также готовится к гонкам в Майами и стремится к успешному выступлению. Гонщики и руководство команды выразили уверенность в своих возможностях и надежде на хорошие результаты.