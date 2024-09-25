Инвесторы не проявляют интерес к Гран При Мадрида

В 2026 году Гран При Испании примет новая трасса в Мадриде, проложенная вокруг выставочного комплекса IFEMA. Авторы проекта утверждают, что это принесет немалую коммерческую пользу, однако интерес со стороны бизнеса, который мог бы поддержать часть расходов, оказался не таким высоким, как ожидалось.

По информации Soy Motor, на этой неделе представитель городского совета Мадрида заявил, что промоутер этапа - компания IFEMA, понесет убытки, связанные с проведением гонки как в текущем, так и в 2025 году.

Энграсия Идальго, глава совета по экономике, инновациям и финансам, отметила: "После передачи прав IFEMA и изучения различных вариантов управления мы заключили с ними контракт с рядом дополнительных условий, но мы не смогли найти компанию, готовую разделить риски".

"Я уверена, что Гран При будет иметь значительное воздействие на городскую экономику и в результате станет прибыльным, но это потребует времени. Предполагаемая прибыль от текущей деятельности IFEMA в 2024 и 2025 годах должна компенсировать потери от подготовки к этапу Формулы 1, и затем этот этап станет прибыльным для IFEMA".