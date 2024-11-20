Пресс-конференции на Гран-При Лас-Вегаса: расписание

Сегодня, в середу, по местному времени Лас-Вегаса, запланированы официальные пресс-конференции FIA. Представители команд готовы ответить на вопросы журналистов и болельщиков.

Первыми к микрофону подойдут шесть гонщиков, разбитых на две группы. В числе первой тройки - Эстебан Окон из Alpine, Кевин Магнуссен из Haas и Джордж Расселл из Mercedes. Затем свои комментарии поделятся Валттери Боттас из Sauber, Ландо Норрис из McLaren и Лиам Лоусон из RB.

Завтра, в четверг, журналисты смогут задать вопросы руководителям команд: Оливеру Оаксу из Alpine, Фредерику Вассеру из Ferrari и Тото Вольффу из Mercedes. Они поделятся важными деталями и планами на предстоящие соревнования.

После квалификации и заезда в пресс-центре появится тройка лучших гонщиков дня, готовых рассказать о своих успехах и стратегии на грядущие этапы.