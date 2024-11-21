Победители Grand Prix Лас-Вегаса: праздник круглых дней

На Гран При Сан-Паулу было много интересных моментов. Гонщик Джордж Расселл пролидировал целых 1000 километров, а Пьер Гасли выступил на своем 150-м старте Гран При.

Команда Mercedes продолжает доминировать, пролидировав 38000 километров, в то время как Alpine провела 80 кругов в лидирующем положении.

Голландцы также показали себя с хорошей стороны, заработав 3000 очков.

На очереди Гран При Лас-Вегаса. Там Льюис Хэмилтон сможет достичь 28000 километров лидирования, а Макс Ферстаппен - 3000 очков, если выиграет гонку.

Еще несколько гонщиков и команд надеются на успешное выступление в Лас-Вегасе. Например, Оскар Пиастри, Серхио Перес, Ландо Норрис и другие.

Red Bull, Aston Martin, Alpine и Haas F1 также готовятся к грядущему этапу, планируя заработать дополнительные очки и показать свое мастерство.

Моторы Ferrari и Honda RBPT также будут в центре внимания. Ferrari уже имеет на своем счету 250 побед, а Honda RBPT - 30.

Ожидается, что немецкие гонщики продолжат демонстрировать хорошие результаты, если пролидируют несколько кругов и заработают дополнительные очки.

Французы, канадцы, монегаски и другие также готовятся к Гран При Лас-Вегаса, надеясь на успех и победы на трассе.