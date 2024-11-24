После гонки в Лас-Вегасе: разбор произошедшего

Pirelli

Глава гоночного подразделения Марио Изола поздравил Макса Ферстаппена с четвертым титулом, отметив его упорство и талант. По словам Изолы, Ферстаппен доказал себя как выдающийся чемпион, борясь за победу в каждой гонке с не лучшей машиной в этом сезоне.

Он также выразил благодарность Формуле 1 за потрясающий уик-энд в Лас-Вегасе, который привлек более 300 000 зрителей. Изола упомянул, что выбор стратегии на Гран При был неоднозначным, что привело к неожиданной тактике двух пит-стопов.

По его словам, шины Medium и Hard показали низкую деградацию, хотя некоторые гонщики столкнулись с проблемами из-за износа резины. Тем не менее, Изола подчеркнул, что гонка была насыщенной с обилием обгонов и заездов колесо в колесо.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Фото: F1news.ru

Джордж Расселл, финишировавший первым, выразил свою радость и удивление успехом, который команда добилась. Он подчеркнул значимость победы в Лас-Вегасе и благодарность за отличную работу команды.

Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым месте, поздравил Макса Ферстаппена с победой в чемпионате. Он отметил, что команда работает лучше, чем когда-либо, и выразил надежду на хорошие результаты в следующих гонках.

Scuderia Ferrari

Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс и Шарль Леклер поделились своими впечатлениями о гонке, отметив сложности с шинами и стратегией. Сайнс выразил удовлетворение третьим местом, в то время как Леклер признал свои ошибки и разочарование.

Oracle Red Bull Racing

Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен поделился радостью от завоевания четвертого титула чемпиона мира и выразил благодарность команде за поддержку. Серхио Перес также поделился своими впечатлениями о гонке и планах на будущее.

McLaren Formula 1 Team

Фото: F1news.ru

Ландо Норрис и Оскар Пиастри рассказали о своей гонке, подчеркнув сложности и стремление к улучшению результатов. Норрис также поздравил Ферстаппена с победой в чемпионате.

MoneyGram Haas F1 Team

Фото: F1news.ru

Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен поделились своими впечатлениями о гонке, отметив свои успехи и сложности на трассе.

Visa Cash App RB Formula One Team

Фото: F1news.ru

Юки Цунода и Лиам Лоусон поделились своими эмоциями после гонки, выразив надежду на улучшение результатов в будущем. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл рассказали о своей гонке, подчеркнув сложности и стремление к улучшению результатов. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.

Stake F1 Team Kick Sauber

Фото: F1news.ru

Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас подвели итоги гонки, отметив свои успехи и трудности. Они выразили надежду на улучшение результатов в следующих гонках и поздравили Макса Ферстаппена с титулом.

Williams Racing

Фото: F1news.ru

Франко Колапинто и Алекс Элбон поделились своими впечатлениями о гонке, отметив сложности и надежду на улучшение результатов в следующих этапах. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.

BWT Alpine F1 Team

Фото: F1news.ru

Эстебан Окон и Пьер Гасли поделились своими эмоциями после гонки, отметив сложности и надежду на улучшение результатов в будущем. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.