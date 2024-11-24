После гонки в Лас-Вегасе: разбор произошедшего

Pirelli
Глава гоночного подразделения Марио Изола поздравил Макса Ферстаппена с четвертым титулом, отметив его упорство и талант. По словам Изолы, Ферстаппен доказал себя как выдающийся чемпион, борясь за победу в каждой гонке с не лучшей машиной в этом сезоне.
Он также выразил благодарность Формуле 1 за потрясающий уик-энд в Лас-Вегасе, который привлек более 300 000 зрителей. Изола упомянул, что выбор стратегии на Гран При был неоднозначным, что привело к неожиданной тактике двух пит-стопов.
По его словам, шины Medium и Hard показали низкую деградацию, хотя некоторые гонщики столкнулись с проблемами из-за износа резины. Тем не менее, Изола подчеркнул, что гонка была насыщенной с обилием обгонов и заездов колесо в колесо.
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
Джордж Расселл, финишировавший первым, выразил свою радость и удивление успехом, который команда добилась. Он подчеркнул значимость победы в Лас-Вегасе и благодарность за отличную работу команды.
Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым месте, поздравил Макса Ферстаппена с победой в чемпионате. Он отметил, что команда работает лучше, чем когда-либо, и выразил надежду на хорошие результаты в следующих гонках.
Scuderia Ferrari
Карлос Сайнс и Шарль Леклер поделились своими впечатлениями о гонке, отметив сложности с шинами и стратегией. Сайнс выразил удовлетворение третьим местом, в то время как Леклер признал свои ошибки и разочарование.
Oracle Red Bull Racing
Макс Ферстаппен поделился радостью от завоевания четвертого титула чемпиона мира и выразил благодарность команде за поддержку. Серхио Перес также поделился своими впечатлениями о гонке и планах на будущее.
McLaren Formula 1 Team
Ландо Норрис и Оскар Пиастри рассказали о своей гонке, подчеркнув сложности и стремление к улучшению результатов. Норрис также поздравил Ферстаппена с победой в чемпионате.
MoneyGram Haas F1 Team
Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен поделились своими впечатлениями о гонке, отметив свои успехи и сложности на трассе.
Visa Cash App RB Formula One Team
Юки Цунода и Лиам Лоусон поделились своими эмоциями после гонки, выразив надежду на улучшение результатов в будущем. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.
Aston Martin Aramco Formula One Team
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл рассказали о своей гонке, подчеркнув сложности и стремление к улучшению результатов. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.
Stake F1 Team Kick Sauber
Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас подвели итоги гонки, отметив свои успехи и трудности. Они выразили надежду на улучшение результатов в следующих гонках и поздравили Макса Ферстаппена с титулом.
Williams Racing
Франко Колапинто и Алекс Элбон поделились своими впечатлениями о гонке, отметив сложности и надежду на улучшение результатов в следующих этапах. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.
BWT Alpine F1 Team
Эстебан Окон и Пьер Гасли поделились своими эмоциями после гонки, отметив сложности и надежду на улучшение результатов в будущем. Они также поздравили Макса Ферстаппена с титулом.