Стартовое поле спринта Гран При Катара

Лидером среди участников гоночного уик-энда является Ландо Норрис, представляющий команду McLaren. Пилот продемонстрировал результат в 1:21.012. На втором месте идет Джордж Расселл из Mercedes со временем 1:21.075, отставание составляет 0.063 секунды.

На третьей строчке расположился Оскар Пиастри, также из McLaren, показавший результат 1:21.171, отставание - 0.159 секунды. На четвертой позиции находится Карлос Сайнс из Ferrari, показавший время 1:21.281, отставание от лидера - 0.269 секунды.

Пятое место занимает Шарль Леклер из Ferrari с результатом 1:21.308, приблизившись к лидеру на 0.296 секунды. На шестой позиции расположился Макс Ферстаппен из команды Red Bull, показавший время 1:21.315, отставание - 0.303 секунды.

Седьмую строчку занимает Льюис Хэмилтон из Mercedes, результат пилота - 1:21.474, отставание - 0.462 секунды. На восьмом месте расположился Пьер Гасли из Alpine, время 1:21.978, отставание - 0.966 секунды.

Девятую позицию занимает Нико Хюлкенберг из Haas с результатом 1:22.088, его отставание от лидера составило 1.076 секунды. На десятой строчке находится Лиам Лоусон из RB, его результат - 1:22.577, отставание - 1.565 секунды.

Фернандо Алонсо из Aston Martin занял одиннадцатую позицию, его время 1:22.433. На двенадцатой позиции расположился Алекс Элбон из Williams, результат - 1:22.526.

Валттери Боттас из Sauber занял тринадцатую позицию с результатом 1:22.538. Четырнадцатую строчку занимает Лэнс Стролл из Aston Martin, его результат - 1:22.599.

Пятнадцатое место занял Кевин Магнуссен из Haas с временем 1:22.738. Шестнадцатую позицию занимает Серхио Перес из Red Bull, его результат - 1:22.718.

На семнадцатой позиции расположился Юки Цунода из RB, его время 1:22.722. Восемнадцатую позицию занимает Эстебан Окон из Alpine, его результат - 1:22.906.

Девятнадцатое место досталось Гуаньюй Чжоу из Sauber, его время - 1:22.948. Замыкает топ-20 Франко Колапинто из Williams, его результат - 1:23.423.