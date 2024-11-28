Прогноз погоды на уик-энд Гран При Катара

Спортивный прогноз на Гран При Катара обещает благоприятную погоду во время гоночного уик-энда. Ожидается, что дни соревнований будут характеризоваться комфортной температурой воздуха, однако гонщикам предстоит справляться с порывистым ветром.

Согласно прогнозу, в течение пятницы, субботы и воскресенья днем температура будет около +25°C. Однако квалификация, спринт и гонка запланированы на вечернее время, когда после захода солнца ожидается снижение температуры до +22…20°C. Вероятность осадков минимальна.

Статистика показывает, что в прошлом году во время Гран При Катара все заезды прошли на сухой трассе, что добавляет уверенности командам и гонщикам в успешном выступлении на этом этапе.