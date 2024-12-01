Главные моменты Гран-при Катара: "Ферстаппен - Леклер - Пиастри"

В Катаре температура воздуха составляет +18…19 градусов, а температура трассы +23 градуса. Ветер был единственной помехой в этот раз.

Макс Ферстаппен прибыл в Катар как обладатель четвертого чемпионского титула, а интрига касалась борьбы за Кубок конструкторов между McLaren и Ferrari.

На стартовой решетке гонки выделялись пилоты McLaren, Ferrari, Red Bull Racing и Mercedes.

Гонка проходила при участии Pirelli с самыми жесткими составами покрышек C1, C2 и C3.

Безопасность на трассе под угрозой после столкновений Окона с Хюлкенбергом и Стролла с Элбоном.

Фото: F1news.ru

Несмотря на сложности, Макс Ферстаппен доказал свое мастерство и победил в гонке, заработав девятую победу в сезоне.

В Ferrari удалось сократить отставание от McLaren, и победитель Кубка конструкторов станет известен на последнем этапе в Абу-Даби.

Гонщик Гуаньюй Чжоу подарил команде Sauber первые очки в этом сезоне, финишировав восьмым.

Следующая гонка, завершающая сезон 2024, пройдет в Абу-Даби уже на следующей неделе.

Результаты гран-при представлены в таблице выше, пилоты и команды продолжают бороться за чемпионские титулы.