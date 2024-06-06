Погода на Гран При Канады: что ожидать на уик-энд

Ожидается, что Гран При Канады будет проходить в условиях прохладной и дождливой погоды в течение всего уик-энда. По прогнозам, с пятницы до понедельника утром на территории проведения гонки будет идти проливной дождь, а температура воздуха будет около 20 градусов.

Вспомним, что в прошлом году субботние тренировки и квалификация на Гран При Канады прошли при постоянном дожде, в то время как остальные сессии прошли на сухой трассе. Такие погодные условия могут добавить непредсказуемости в ход гонки и повлиять на тактику команд и пилотов.