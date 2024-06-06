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Погода на Гран При Канады: что ожидать на уик-энд

Ожидается, что Гран При Канады будет проходить в условиях прохладной и дождливой погоды в течение всего уик-энда.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.06.2024, 00:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ожидается, что Гран При Канады будет проходить в условиях прохладной и дождливой погоды в течение всего уик-энда. По прогнозам, с пятницы до понедельника утром на территории проведения гонки будет идти проливной дождь, а температура воздуха будет около 20 градусов.

Вспомним, что в прошлом году субботние тренировки и квалификация на Гран При Канады прошли при постоянном дожде, в то время как остальные сессии прошли на сухой трассе. Такие погодные условия могут добавить непредсказуемости в ход гонки и повлиять на тактику команд и пилотов.

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