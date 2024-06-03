Погода на Гран При Канады: Предварительный прогноз

Близится Гран При Канады, и метеорологи делают свой прогноз: дождливая погода ожидается во время гоночного уик-энда. Согласно данным, с пятницы по воскресенье над Монреалом прогремит дождь с разной интенсивностью. Самая тёплая погода ожидается в первый день события – до +24С. Однако уже в субботу температура снизится до +21С, и лишь в воскресенье днём воздух прогреется до +22С.

Интересно, что в прошлом году субботние тренировки и квалификация на Гран При Канады прошли на дожде, в то время как остальные сессии прошли на сухой трассе, что не могло не повлиять на ход борьбы среди участников.