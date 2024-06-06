Интересные факты о Гран-При Канады: Круглые числа

В рамках Гран При Монако произошли интересные события, о которых стоит рассказать. Гонщик Шарль Леклер лидировал в течение 400 кругов, а также заслужил очки на 50-ой гонке. Другие достойные упоминания - заработанные очки на 50 заезде у Джорджа Расселла, а также 40-ый сход у Нико Хюлкенберга.

Следует отметить, что тридцатая гонка у Оскара Пиастри завершилась успешно, а на двадцатой заезде он заработал ценные очки. Команда Alpine набрала впечатляющие 450 очков, в то время как Ferrari одержала победу в квалификации 250 раз.

Во время гонки на Гран При, где лидировали машины с моторами Ferrari, было зафиксировано 500 кругов. Также стоит выделить 30-ую гонку, в которой моторы Honda RBPT показали себя с лучшей стороны, заработав очки.

На очередном этапе, Гран При Канады, возможны новые события. Например, гонщику Джорджу Расселлу доступно 700 км лидирования при условии шести кругов во главе гонки. Серхио Перес может выиграть 400 кругов, а Пьеру Гасли при финише на седьмой позиции достанутся 400 очков.

Не стоит забывать и о Шасси команд. Например, Ferrari может заработать 90 раз хет-трик, выиграв квалификацию, показав лучший круг и финишировав первой. Aston Martin уже провела 80 Гран При, а Mercedes одерживала 60 победных дублей.

И, наконец, в разделе Страны указано, что немцы могут заработать 11000 кругов лидирования, если продержатся на пяти кругах на первом месте. Очки у американцев могут пополниться на 1000 при финише Логана Сарджента на десятой позиции.