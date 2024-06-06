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Гран При Канады: Что изменилось на трассе

Подошел к завершению канадский этап чемпионата в FIA, и была представлена официальная информация о внесенных изменениях на трассе автодрома имени Жиля Вильнёва.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.06.2024, 10:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Подошел к завершению канадский этап чемпионата в FIA, и была представлена официальная информация о внесенных изменениях на трассе автодрома имени Жиля Вильнёва.

Самым значимым изменением стало полное замещение асфальтового покрытия на всей протяженности круга. Кроме того, были обновлены все поребрики, сохраняя прежнюю спецификацию и конфигурацию.

Особое внимание было уделено участку между 7-м и 8-м поворотами, где уровень поверхности трассы был снижен, чтобы обеспечить расстояние не менее 4 метров между асфальтом и мостом «Конкорд», ведущим на остров Нотр-Дам.

Важным изменением стала перестройка зоны вылета в 8-м повороте: часть покрыта асфальтом, часть – травой, а также произведена коррекция расположения отбойников. Также на участках за 1-м, 3-м и 6-м поворотами искусственная трава была заменена на бетонное покрытие.

Источник

FIA (64)

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