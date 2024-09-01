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Лучшее из Гран При Италии: Цитаты уик-энда

Представляем вам все материалы Гран При Италии на одной удобной странице – здесь вы найдете свежие новости, интересные комментарии, увлекательные статьи, эксклюзивные интервью и подробные результаты гонки...
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2024, 23:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Представляем вам все материалы Гран При Италии на одной удобной странице – здесь вы найдете свежие новости, интересные комментарии, увлекательные статьи, эксклюзивные интервью и подробные результаты гонки...

Перед Гран При

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Превью предстоящего этапаОписание самой опасной точки торможения
Анализ силовых установокИнтересные факты и цифрыЭксклюзивные фотографии

Пятница

Свободные заездыСамые свежие новости дня...
Команда Red Bull RacingПилоты McLarenГонщики из команды FerrariМеханики Mercedes
Aston Martin на трассеRB готовится к заездамHaas в поисках победыAlpine на подъеме
Williams в поисках скоростиСтановление SauberИнформация от PirelliЭксклюзивные фотоснимки

Суббота

Свободные заездыКвалификацияОсновные события дня...
Red Bull Racing готовится к заездамMcLaren и их стратегияПодготовка команды FerrariMercedes на высоте
Новости от команды Aston MartinRB и их стремление к победеНадежды Haas на успехAlpine и их шансы на победу
Работа команды Williams на трассеПерспективы SauberИнформация о шинах от PirelliКрасочные фотографии с мероприятий

Воскресенье

ГонкаОсновные новости дня...
Стартовый гридСтратегия смены шинПодробный обзор каждого круга
Red Bull Racing в борьбе на трассеMcLaren: стремление к победеГонщики из команды Ferrari в борьбеMercedes не сдаются
Надежды Aston Martin на успехRB и их стратегияHaas: готовность к соревнованиямAlpine и их результаты гонки
Williams: борьба за местаSauber: новости и результатыИнформация о шинах от PirelliЛучшие фотоснимки с гонки

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