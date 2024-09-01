Лучшее из Гран При Италии: Цитаты уик-энда

Представляем вам все материалы Гран При Италии на одной удобной странице – здесь вы найдете свежие новости, интересные комментарии, увлекательные статьи, эксклюзивные интервью и подробные результаты гонки...
Перед Гран При
|Информация о трассе и статистика
|Отзывы пилотов и команд
|Превью предстоящего этапа
|Описание самой опасной точки торможения
|Анализ силовых установок
|Интересные факты и цифры
|Эксклюзивные фотографии
Пятница
|Свободные заезды
|Самые свежие новости дня...
|Команда Red Bull Racing
|Пилоты McLaren
|Гонщики из команды Ferrari
|Механики Mercedes
|Aston Martin на трассе
|RB готовится к заездам
|Haas в поисках победы
|Alpine на подъеме
|Williams в поисках скорости
|Становление Sauber
|Информация от Pirelli
|Эксклюзивные фотоснимки
Суббота
|Свободные заезды
|Квалификация
|Основные события дня...
|Red Bull Racing готовится к заездам
|McLaren и их стратегия
|Подготовка команды Ferrari
|Mercedes на высоте
|Новости от команды Aston Martin
|RB и их стремление к победе
|Надежды Haas на успех
|Alpine и их шансы на победу
|Работа команды Williams на трассе
|Перспективы Sauber
|Информация о шинах от Pirelli
|Красочные фотографии с мероприятий
Воскресенье
|Гонка
|Основные новости дня...
|Стартовый грид
|Стратегия смены шин
|Подробный обзор каждого круга
|Red Bull Racing в борьбе на трассе
|McLaren: стремление к победе
|Гонщики из команды Ferrari в борьбе
|Mercedes не сдаются
|Надежды Aston Martin на успех
|RB и их стратегия
|Haas: готовность к соревнованиям
|Alpine и их результаты гонки
|Williams: борьба за места
|Sauber: новости и результаты
|Информация о шинах от Pirelli
|Лучшие фотоснимки с гонки
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