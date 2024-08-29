Гонка в Италии: Описание трассы и ключевые цифры

Сообщается о строительстве трассы Monza Autodrome, которое началось в январе 1922 года. Решение о постройке своей собственной трассы было принято миланским автоклубом, чтобы отметить 25-летний юбилей. Был выбран парк в Монце, где была учреждена компания Societa Incremento Automobilismo e Sport. Официальное открытие трассы состоялось 3 сентября 1922 года.

В течение истории трасса в Монце неоднократно модернизировалась и дорабатывалась. В 2024 году трасса претерпела серьезные изменения, включая расширение участков и обновление асфальта. Бюджет на эти работы составил 36 млн. евро.

Monza Autodrome является одной из самых быстрых трасс в календаре Формулы 1. Она требует особого подхода и специальных настроек машин, чтобы обеспечить стабильность и эффективность на торможениях. Скорости на трассе очень высокие, а нагрузка на двигатель и тормоза значительна.

В рамках Гран При Италии 2023 года лучшие результаты были показаны гонщиком С. Сайнсом из команды Ferrari. В текущем сезоне команды получат "мягкую" тройку шин составов С3, С4 и С5.

Расписание уик-энда включает в себя тренировки, квалификацию и гонку в различных категориях. Участие в Гран При Италии примут такие известные гонщики, как Ф. Алонсо, Л. Хэмилтон, С. Перес и другие. Они поделились своими ожиданиями от гонки и выразили надежду на хороший результат.

Для гонщиков и команд были выданы комплекты шин, среди которых есть обязательные составы, которые необходимо сохранить для Гран При. Остальные шины можно использовать на тренировках и гонке.

Также представлены достижения действующих гонщиков на Гран При Италии. Например, Ф. Алонсо дважды побеждал в Монце и несколько раз поднимался на подиум.

История Гран При Италии на трассе в Монце насчитывает множество побед и лучших результатов. В 2024 году гонка обещает быть захватывающей и полна борьбы.