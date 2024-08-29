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Прогноз погоды на уик-энд Гран При Италии: будем надеяться на сухую трассу!

В этом сезоне итальянский Гран При пройдёт чуть раньше, чем обычно - и будет исключительно летним. Весь уик-энд обещает быть солнечным, сухим, безветренным и очень жарким, с температурой от +30 до +35 градусов по Цельсию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.08.2024, 00:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В этом сезоне итальянский Гран При пройдёт чуть раньше, чем обычно - и будет исключительно летним. Весь уик-энд обещает быть солнечным, сухим, безветренным и очень жарким, с температурой от +30 до +35 градусов по Цельсию. Такие условия совершенно отличаются от климата прошлой недели в Зандфорте, что создаст сложности как для систем охлаждения машин, так и для гонщиков.

В прошлом сезоне все сессии Гран При Италии прошли на сухой трассе, что добавило непредсказуемости и заставило команды применить различные стратегии.

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