Уорриорс выиграли титул, но знают, что без Томпсона "все будет намного сложнее"

Гран При Италии прошел под жарким солнцем и на трассе, разогретой до 50 градусов по Цельсию. Пилоты столкнулись с жарким уик-эндом, несмотря на то, что обычно гонка в Монце проводилась в сентябре.

Первый день принес две замены в составах команд: Франко Колапинто заменил Логана Сарджента в Williams, а Андреа Кими Антонелли сел за руль Mercedes на первой тренировке, а затем был назначен заменой Льюиса Хэмилтона на следующий сезон.

После квалификации расстановка сил практически не изменилась: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, а на первом ряду стартовой гриды оказались Пиастри и Норрис. Гонщики приступили к заезду на самых мягких шинах.

На старте гонки Норрис удержал лидерство, но вскоре его обогнали Пиастри и Норрис. Расселл и Хюлкенберг оказались в сложных ситуациях из-за блокировки шин и контакта на трассе.

Леклер показал себя уверенно и финишировал первым, за ним последовали Пиастри и Норрис. McLaren и Red Bull продолжают борьбу в Кубке конструкторов, разделяет их всего восемь очков. Следующая гонка пройдет через две недели на уличной трассе в Баку.

Шарль Леклер одержал победу на Гран При Италии, увеличивая число побед в сезоне до двух и в карьере до семи. Пиастри финишировал на втором месте, Норрис поднялся на третью ступень пьедестала.

Лучший круг установил Ландо Норрис на 53-м круге. Из-за технических проблем гонку покинул Юки Цунода на 7-м круге.

В Личном зачете чемпионата лидирует Макс Ферстаппен, у McLaren и Red Bull всего восемь очков разницы. В Кубке конструкторов Oracle Red Bull Racing занимает первое место.