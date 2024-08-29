Предстоящий этап Гран При Италии: что говорят гонщики

Команда Oracle Red Bull Racing продолжает готовиться к предстоящему этапу в Монце. Гонщик Макс Ферстаппен отметил, что разочарован результатом в Зандфорте, но команда работает на полную катушку, чтобы настроить машину. Он подчеркнул важность правильных настроек и баланса автомобиля для конкурентоспособности на быстрой трассе

Монцы. Серхио Перес выразил уверенность в команде, которая готова применить уроки из предыдущего этапа и сохранить лидерство в обоих чемпионатах. Гонщик признал, что в Зандфорте были проблемы, но он готов выступить лучше на новом асфальте Монцы.

В их распоряжении есть больше информации и опыта, чтобы бороться на новой трассе. Команда McLaren Formula 1 Team также стремится к успешному выступлению в Италии. Гонщик Ландо Норрис подчеркнул важность успехов на этапе 2024 года и выразил надежду на дальнейшее уменьшение отставания в зачетах. Оскар Пиастри подчеркнул, что команда готова к испытаниям Монцы после удачного этапа в Зандфорте.

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren Formula 1 Team, подчеркнул важность поддержания мотивации и совершенствования для успешных гонок в оставшиеся недели сезона. Предстоящий Гран При Италии заслуженно считается одним из самых ожидаемых этапов года.

Команда Scuderia Ferrari подготовилась к этапу в Монце после успешной гонки в Зандфорте. Гонщик Фредерик Вассёр выразил уверенность в команде и намерение дать тифози повод для радости в Италии. Он подчеркнул важность поддержки болельщиков и вложения всей души в гонку.

Представители Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Тото Вольфф и гонщик Льюис Хэмилтон готовы к развитию событий после сложного уик-энда в Зандфорте. Члены команды готовятся к особенностям итальянской трассы Монцы, где скорости, вероятно, увеличатся.

Гонщик Даниэль Риккардо из команды Visa Cash App RB Formula One Team отметил приятные воспоминания о Монце и надеется на успешный уик-энд. Гонщики Мерседеса готовы к вызовам Монцы, где ожидается улучшение результатов и вывод машины на новый уровень скоростей.

Команда BWT Alpine F1 Team и гонщики Пьер Гасли и Эстебан Окон сосредотачиваются на предстоящем уик-энде в Монце после удачного этапа в Зандфорте, и готовы продолжать бороться за успешные результаты. Гонщик Aston Martin Aramco Formula One Team Валттери Боттас также выразил надежду на улучшение своих результатов в Монце и готов к особенностям итальянской трассы.

Команда Williams Racing и гонщики Алекс Элбон и Франко Колапинто с нетерпением ожидают возможности заработать очки в Монце и подчеркивают важность адаптации к изменениям на трассе. Команда Stake F1 Team Kick Sauber готовится к уникальному уик-энду в Монце и стремится к лучшему результату.

Все команды и гонщики к работе уверенно готовы, ставят перед собой амбициозные цели и решены продолжать бороться за победы и подиумы на оставшихся гонках сезона. Поддержка болельщиков и атмосфера на трассе Монцы создадут неповторимую обстановку для захватывающих гонок.