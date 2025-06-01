Гран При Испании: Подиум делят Пиастри, Норрис и Леклер

Сегодня в испанском Барселоне царило солнечное и сухое погодное состояние. Температура воздуха колебалась от +29 до +28 градусов по Цельсию, а температура трассы достигала +49...47 градусов.

Очередной этап борьбы FIA с инженерами команд, разрабатывающими антикрылья с программируемой гибкостью, завершился на испанском этапе.

Федерация ещё зимой предупредила команды о серьезном ужесточении методов контроля. Все ждали, как эти меры скажутся на расстановке сил.

На тренировках лидировал Оскар Пиастри, а на гонке он уверенно держался в лидирующей позиции.

Испанский этап стал самым жарким с начала сезона, что сильно повлияло на состояние резины и поведение машин на трассе.

Лэнса Стролла команда сняла с гонки из-за боли в руке, и он пропустил даже обязательное взвешивание. Юки Цунода стартовал с пит-лейн после нарушения условий закрытого парка.

Гонку начали Пиастри и Норрис, и только Цунода начал на средних шинах.

На старте Пиастри сохранил лидерство, а Ферстаппен опередил Норриса. На втором круге первую десятку возглавил Пиастри.

На 13-м круге Норрис опередил Ферстаппена в борьбе за второе место.

Ферстаппен провёл пит-стоп на 30-м круге и вернулся на трассу четвертым.

На финише Пиастри одержал победу, Норрис стал вторым, а Леклер финишировал третьим.

Алонсо заработал первые очки в сезоне, финишировав девятым.

Через две недели борьба продолжится на этапе в Канаде.

Результаты гонки представлены в таблице.

Поздравляем Оскара Пиастри с победой на Гран При Испании и лидерством в личном зачёте.