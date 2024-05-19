Стартовое поле Гран При Эмилии-Романьи

Вчера на трассе прошли квалификационные заезды перед предстоящим Гран При. Лидирование удерживает Макс Ферстаппен из команды Red Bull, показав результат в 1:14.746.

Ландо Норрис из McLaren занял второе место, уступив лидеру 0.091 секунды, его результат - 1:14.837.

На третьей строчке расположился Шарль Леклер из команды Ferrari, его результат - 1:14.970, отставание составило 0.224 секунды.

Следом за ним идет Карлос Сайнс из Ferrari с результатом 1:15.233, отставание 0.487 секунды.

Оскар Пиастри из McLaren занимает пятое место с результатом 1:14.820, однако ему назначено наказание в виде потери трех позиций за блокировку.

На шестой строчке расположился гонщик Джордж Расселл из команды Mercedes, его результат - 1:15.234, прибавив 0.488 секунды к лидеру.

Седьмое место занял Юки Цунода из команды RB, его результат - 1:15.465, отставание составило 0.719 секунды.

Льюис Хэмилтон из Mercedes финишировал восьмым, его результат - 1:15.504, прибавив 0.758 секунды к лидеру.

Девятое место занял гонщик Даниэль Риккардо из команды RB, его результат - 1:15.674, отставание 0.928 секунды.

Замыкает топ-10 гонщик Нико Хюлкенберг из Haas с результатом 1:15.980, отставание 1.234 секунды.

Из интересных моментов также стоит отметить, что гонщик Логан Сарджент из Williams был допущен к гонке, не показав временной результат в квалификации.