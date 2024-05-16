Гран При Эмилии-Романьи: Искусство максимального торможения

Автогонки - это не только скорость и мастерство управления машиной, но и экстремальные условия, в которых профессиональные гонщики демонстрируют свое мастерство. Компания Brembo поделилась удивительным роликом, запечатлевшим момент самого резкого торможения на трассе в Имоле.

Перед 17-м поворотом участники гонки снижают скорость с 296 до 117 км/ч всего за 2,17 секунды, проходя отрезок в 105 метров и испытывая максимальную перегрузку в 4,6 g. Сила, действующая на педаль тормоза, достигает 169 кг, при этом мощность торможения составляет 2364 кВт.