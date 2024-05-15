Расписание пресс-конференций Гран При Эмилии-Романьи

Международная автомобильная федерация (FIA) представила список участников официальных пресс-конференций, которые пройдут в период Гран При Эмилии-Романьи.

Первой группой, которая посетит пресс-центр автодрома в Имоле в четверг, будут Пьер Гасли из команды Alpine, Карлос Сайнс из Ferrari, Кевин Магнуссен из Haas, Гуаньюй Чжоу из Sauber, Ландо Норрис из McLaren и Даниэль Риккардо из Visa RB.

На следующий день, в пятницу, своим опытом поделятся Энрико Глвалтьери из Ferrari, Айо Комацу из Haas, Джеймс Эллисон из Mercedes и Пьер Ваше из Red Bull Racing, отвечая на вопросы представителей прессы.

В выходные дни, в субботу и воскресенье, на вопросы пресс-службы ответят лучшие трое участников дня, выделенные по итогам спринта, квалификации и гонки.