Прогноз погоды на уик-энд Гран При Эмилии-Романьи

Согласно прогнозу, во время уик-энда в Имоле ожидается типичная переменчивая погода, с вероятностью дождей.

По данным метеослужб, в пятницу погода будет ясной, температура воздуха составит +24°C и осадков не предвидится.

В субботу ожидается переменная облачность, температура поднимется до +25°C днём, вероятность осадков составит не более 10%.

В воскресенье небо будет затянуто облаками, температура составит +23°C, а также прогнозируются дожди.

Напомним, что в прошлом году на трассе в Имоле, во время Гран При Эмилии-Романьи 2022, тренировки и спринт в субботу прошли на сухой дороге, в то время как все остальные сессии в уик-энде прошли на мокрой трассе.