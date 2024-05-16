Гран При Эмилии-Романьи: что ожидать от гонки

Начало европейской части сезона в Формуле 1 открывает Гран При Эмилии-Романьи, который станет одним из этапов, завершающихся в середине сентября в Баку, после летнего перерыва. Гонка в Имоле будет последовать за Гран При Канады.

В этом году плотное расписание включает сдвоенные этапы, серии из трёх гонок подряд, а также недельный перерыв на Олимпийские игры в Париже. Гонщики и команды столкнутся с трудностями в подготовке новинок к гонкам из-за плотного графика.

Прошлогодний этап Гран При Эмилии-Романьи был отменён из-за наводнения, вызванного аномальными осадками в регионе. Трасса не пострадала, но обстановка стала небезопасной для болельщиков и персонала.

В этом году пауза между гонками неделя короче, и Гран При пройдёт в обычном формате с тремя тренировками. Команды привезут множество новинок, которые тестировали после двух подряд этапов с субботним спринтом.

На уик-энде в Имоле будет уделено внимание 30-летию гибели Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны. Это символично отмечать подобные события не в начале мая. Надеемся, что на этот раз обойдётся без трагедий.

Имола примет Гран При в 31-й раз. В 1980 году это был Гран При Италии, а затем Гран При Сан-Марино. В 2020 году Формула 1 вернулась на трассу после 14-летнего перерыва из-за пандемии.

Михаэль Шумахер имеет наибольшее количество побед в Имоле – 7. Среди команд лидируют Williams и Ferrari с по 8 победами. Однако, в этот уик-энд фавориты неоднозначны, и Red Bull готов отыграться после неудачи в Майами.

Команды активно готовятся к изменениям в регламенте в 2026 году. Ходят слухи, что более 200 сотрудников из Mercedes перешли в другие команды. Несмотря на проблемы с медленной машиной, Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari. McLaren, под управлением Зака Брауна, также демонстрирует хорошие результаты и стабильность.