Гран При Эмилии-Романьи: Павел Пиастри

В Имоле сегодня солнечно, сухо и температура воздуха составляет +23°C, а на трассе +39...38°C.

На Гран При в Имоле обгонять сложно, поэтому стратегия команд обычно ограничивается одним пит-стопом, делая стартовую позицию очень важной. Статистика показывает, что из десяти последних гонок на этой трассе пять раз побеждал пилот, вышедший на старт из поула, и двадцать гонок выиграли гонщики, стартовавшие из первого ряда.

В субботу, в ходе свободных заездов, гонщики McLaren показали себя в лучшем свете. Оскар Пиастри возглавил таблицу в пятницу, а Ландо Норрис был быстрее своего напарника утром в субботу. Команды представили новинки на первом европейском Гран При, что позволило оценить их силу в ходе квалификации.

Фото: F1news.ru

Первую сессию прервала серьезная авария с участием Юки Цуноды из команды Red Bull Racing. После инцидента гонщик жаловался на управляемость машины, не справился с ней на одном из поворотов и перевернулся, хорошо приземлившись на колеса. Сессию пришлось приостановить, но позже подтвердили, что Цунода не пострадал.

Фото: F1news.ru

В результате второй сессии произошла ещё одна серьезная авария, на этот раз с участием Франко Колапинто из команды Alpine. Несмотря на то, что машина была повреждена, гонщик не пострадал. Судьи решили не продолжать сессию после этого инцидента.

Окончание первой части квалификации ознаменовал Ферстаппен, показавший лучшее время 1:15.175. Другие гонщики, к примеру, Лоусон, Хюлкенберг, Окон, Берман и Цунода, не прошли в следующий этап.

Фото: F1news.ru

Старт второй сессии несколько раз откладывался из-за аварийных ситуаций на трассе, требующих чистки и восстановления.

В конце квалификации Оскар Пиастри выиграл положение на старте гонки в Имоле, завоевав свой третий поул в текущем сезоне. Макс Ферстаппен стартует рядом с ним на второй позиции, за которыми следуют Расселл, Норрис, Алонсо и Сайнс.

Результаты квалификации