Реакция на Гран-при Эмилии-Романьи: что говорят участники после гонки

Pirelli

Марио Изола, представитель компании Pirelli, отметил, что гонка в Имоле была очень плотной и напряженной. Он отметил, что обгонять на этой трассе всегда сложно, и в этом году это не стало исключением. Большинство гонщиков использовали стратегию одного пит-стопа, проехав на Medium шинках первый отрезок и на Hard второй. По прогнозам Pirelli, деградация шин была небольшой, и шины не демонстрировали признаки гранулирования.

Oracle Red Bull Racing

Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен, занявший первое место, отметил, что ему пришлось атаковать на пределе на протяжении всей гонки. Он отметил, что на шинах Medium ему удалось держать высокий темп, но после перехода на Hard шины стало сложнее удерживать высокую скорость. Ферстаппен также отметил, что он не мог позволить себе ошибки и рад, что сегодня выиграл гонку в Имоле.

Серхио Перес, занявший восьмое место, отметил, что был доволен своим результатом, учитывая стартовую позицию. Он признал, что выбрали рискованную стратегию с ранним пит-стопом, но не смогли воспользоваться выездом автомобиля безопасности. Перес также отметил, что им приходилось смещать баланс машины, чтобы беречь задние шины, и он был доволен тем, что смог избежать ошибок.

McLaren Formula 1 Team

Фото: F1news.ru

Ландо Норрис, занявший второе место, выразил разочарование, что не смог победить. Он отметил, что был быстрее Макса Ферстаппена на втором отрезке, но уступил ему на первом. Норрис также отметил, что команда McLaren продолжает показывать хорошие результаты и бороться за первые места. Оскар Пиастри, занявший четвертое место, выразил удовлетворение своим выступлением и отметил, что команда McLaren продолжает бороться за победы.

Scuderia Ferrari

Фото: F1news.ru

Шарль Леклер, занявший третье место, признался, что радует только победа. Он отметил, что команда Ferrari показывает хороший темп, но им не хватило скорости в квалификации. Леклер также отметил, что подиум в Имоле перед тифози был невероятным моментом.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон, занявший шестое место, признался, что результат был неплохим, хотя команде было трудно бороться. Он отметил, что у них есть проблемы с темпом, и команда должна продолжать работать над улучшениями. Джордж Расселл, занявший седьмое место, отметил, что команда продолжает работать над улучшением машины и надеется на лучшие результаты в будущем.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Фото: F1news.ru

Лэнс Стролл, занявший девятое место, выразил удовлетворение результатом и отметил, что команда продолжает работать над улучшением скорости. Фернандо Алонсо, занявший девятнадцатое место, признал, что у них был сложный уик-энд, но они смогли собрать много информации для анализа.

Visa Cash App RB Formula One Team

Фото: F1news.ru

Юки Цунода, занявший десятое место, выразил радость заработанными очками на домашней трассе команды. Он отметил, что старт был неудачным, но им удалось отыграть позиции благодаря раннему пит-стопу. Даниэль Риккардо, занявший тринадцатое место, признал, что у них были проблемы со стартом, но они будут работать над их устранением.

MoneyGram Haas F1 Team

Фото: F1news.ru

Нико Хюлкенберг, занявший одиннадцатое место, признал, что им не хватало скорости, но они продолжат бороться. Кевин Магнуссен, занявший двенадцатое место, отметил, что день был достойным, и они продолжат работать над улучшением.

BWT Alpine F1 Team

Фото: F1news.ru

Эстебан Окон, занявший четырнадцатое место, признал, что команда не заслужила очки из-за проблем с темпом. Пьер Гасли, занявший шестнадцатое место, отметил, что у них были сложности с темпом, и они должны проанализировать прошедшую гонку.

Stake F1 Team Kick Sauber

Фото: F1news.ru

Гуаньюй Чжоу, занявший пятнадцатое место, отметил, что команда показала неплохой темп, но им не хватило скорости для подиума. Валттери Боттас, занявший восемнадцатое место, признал, что им не хватало темпа и они должны продолжать работать над улучшениями.

Williams Racing

Фото: F1news.ru

Логан Сарджент, занявший семнадцатое место, отметил, что у команды были сложности с обгоном и контролем состояния шин. Алекс Элбон, не закончивший гонку из-за проблем с колесом, признал, что они использовали гонку как тестовую сессию и собрали много информации.