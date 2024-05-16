Предстартовые комментарии к Гран-при Эмилии-Романьи

Команда Oracle Red Bull Racing готовится к гонке на легендарной трассе Имола. Пилот Макс Ферстаппен подчеркнул, что трасса представляет собой настоящую школу гонок и вызывает интерес. Он также отметил, что команда упорно трудится и надеется на успешный уик-энд. Вместе с ним Серхио Перес выразил надежду на хорошую погоду, чтобы команда смогла эффективно работать во время тренировок и квалификации.

В свою очередь, руководитель Scuderia Ferrari Фредерик Вассёр подчеркнул, что гонка в Имоле особенно важна для команды, так как трасса находится близко к базе Ferrari, а также названа в честь основателя компании. В команде готовы к острой борьбе на этой техничной трассе и надеются порадовать болельщиков.

В команде McLaren Formula 1 Team Ландо Норрис поделился радостью от победы в предыдущей гонке и отметил, что сосредоточен на подготовке к этапам в Имоле. Он выразил надежду на улучшение результатов. В то же время, Оскар Пиастри подготовился к своему первому выступлению на трассе и выразил надежду на хороший результат.

Руководитель команды Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Тото Вольфф отметил, что команда готовится к следующему этапу сезона и намерена максимально использовать имеющиеся ресурсы. Он также упомянул об отмечаемом юбилее Mercedes-Benz и важности гонки на трассе Имола.

В команде Aston Martin Aramco Formula One Team пилоты выразили радость от предстоящих гонок в Имоле. Даниэль Риккардо и Юки Цунода поделились своими ожиданиями от трассы и надеждами на хорошие результаты.

В команде MoneyGram Haas F1 Team гонщики также подготовились к гонкам в Имоле. Оливер Берман и Нико Хюлкенберг поделились своими ожиданиями от уик-энда и надеются на успешную гонку.

Пилоты команды Williams Racing готовятся к гонкам в Имоле с надеждой на улучшение результатов. Алекс Элбон и Логан Сержант выразили свою радость от возможности выступить на этой трассе.

В команде Stake F1 Team Kick Sauber Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу поделились своими ожиданиями от гонок в Имоле и надеются на успешный уик-энд.

Таким образом, команды готовы к гран-при в Имоле и надеются на хорошие результаты, поддержку болельщиков и безопасные гонки на легендарной трассе.