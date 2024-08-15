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Гран-при в Бангкоке под угрозой: «Мы не можем игнорировать это»

Слухи о возможном новом Гран При в календаре Формулы 1 всегда зависят от интереса властей. Известно, что власти Таиланда рассматривали вопрос о проведении Гран При Бангкока на городской трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.08.2024, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Слухи о возможном новом Гран При в календаре Формулы 1 всегда зависят от интереса властей. Известно, что власти Таиланда рассматривали вопрос о проведении Гран При Бангкока на городской трассе. Инициатором этой идеи был премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

Однако недавно Тхависина отправили в отставку по обвинениям в злоупотреблении властью. Это поставило под угрозу возможное проведение Гран При в стране.

Теперь есть вероятность, что инициативу по проведению гонки могут перехватить тайские акционеры компании Red Bull. Ранее они уже были партнерами в данном проекте.

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