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Прогноз погоды на уик-энд Гран При Бахрейна

Гонка Формулы 1 в Бахрейне: сухо и жарко все три дня уик-энда. Воздух прогреется до +33…35С, без осадков. События стартуют в 18:00 местного времени.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2025, 00:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В середине февраля команда проводила тренировки в Бахрейне, и погода там дарила им сюрпризы: прохладно и временами шёл дождь. Однако на предстоящий уик-энд сюрпризов не ожидается - все три дня обещают быть жаркими и сухими.

Согласно прогнозам, с пятницы по воскресенье дневная температура поднимется до +33…35°C. Небо будет ясным, ветер умеренный с севера, а осадков не предвидится.

Основные события уик-энда начнутся в 18:00 по местному времени. К этому часу температура немного снизится, но останется комфортной для участников и болельщиков.

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