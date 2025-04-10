Прогноз погоды на уик-энд Гран При Бахрейна

В середине февраля команда проводила тренировки в Бахрейне, и погода там дарила им сюрпризы: прохладно и временами шёл дождь. Однако на предстоящий уик-энд сюрпризов не ожидается - все три дня обещают быть жаркими и сухими.

Согласно прогнозам, с пятницы по воскресенье дневная температура поднимется до +33…35°C. Небо будет ясным, ветер умеренный с севера, а осадков не предвидится.

Основные события уик-энда начнутся в 18:00 по местному времени. К этому часу температура немного снизится, но останется комфортной для участников и болельщиков.