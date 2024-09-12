Гран-при Азербайджана: Описание трассы и статистика

Команда Формулы 1 и Qatar Airways объявили о проведении Гран-при Азербайджана 2024 года. Соревнования пройдут с 13 по 15 сентября на уличной трассе в столице Азербайджана, Баку. Длина круга составляет 6003 метра, а общая дистанция гонки - 306,049 километра.

Переговоры о проведении гонки в Азербайджане начались еще в 2013 году, а предварительный контракт был подписан в марте 2014 года. Организацией Гран-при занимались на государственном уровне, подчеркивая его важность для страны.

Первоначально этап получил название Гран-при Европы, но после дебюта в 2016 году было решено назвать его Гран-при Азербайджана. С течением времени гонка переносилась с апреля на июнь, а затем опять на апрель, и теперь она состоится в сентябре.

Трасса, разработанная архитектурным бюро Германа Тильке, проходит через исторический центр Баку, вдоль приморского бульвара и Дома правительства, а также частично проложена в старом городе. Она является одной из самых быстрых уличных трасс в календаре Формулы 1 и занимает третье место по длине круга после трасс в Спа и Джидде. Максимальная скорость на трассе составляет около 370 километров в час.

Конфигурация трассы включает двадцать поворотов - 12 левых и восемь правых, восемь из которых являются 90-градусными. Ширина трассы варьируется от 13 до 7,6 метров. Трасса полностью находится ниже уровня моря, за исключением 13 и 14 поворотов.

Сцепление с дорогой является особой задачей для гонщиков в Баку. Трасса используется только раз в году, поэтому важно добиться эффективной работы шин для сцепления с горячим асфальтом. В дебютном этапе в Баку гонщики часто прогревали резину на скоростных поворотах, но этой возможности больше нет.

Гран-при Азербайджана также предлагает зрелищные моменты для болельщиков. На трассе есть самая длинная прямая в календаре - 2,1 километра, где гонщики разгоняются до 360 километров в час. Это создает возможность для обгонов и заставляет гонщиков быть внимательными на торможении перед медленными поворотами.

За годы проведения Гран-при в Баку были достигнуты отличные результаты. Шарль Леклер и Серхио Перес становились победителями гонки, а также достигали успехов на квалификации и лидировали в заездах.

Будет интересно посмотреть, какие результаты покажут гонщики на предстоящем этапе этого года. Большое внимание будет уделено таким командам, как Ferrari, Red Bull Racing и Mercedes, которые имеют успешный опыт выступлений в Баку.

Расписание Гран-при Азербайджана включает тренировки, квалификацию и гонку, которая пройдет в воскресенье, 15 сентября. Команды также получили комплекты шин, включающие в себя самые мягкие составы - Hard, Medium и Soft.

Формула 1 в Баку предлагает уникальные возможности для гонщиков и обещает захватывающую гонку с непредсказуемыми сюжетными поворотами. Ждем новых рекордов, эмоций и красивых моментов на трассе Баку.