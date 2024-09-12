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Гран-при Азербайджана: Как правильно тормозить

Важная информация была опубликована компанией Brembo - ролик, демонстрирующий точку самого серьезного торможения на трассе в Баку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2024, 00:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

Важная информация была опубликована компанией Brembo - ролик, демонстрирующий точку самого серьезного торможения на трассе в Баку.

На видео показано, как гонщики перед первым поворотом снижают скорость с 328 до 127 км/ч всего за 2,06 секунды, проезжая всего лишь 110 метров. В процессе торможения они испытывают максимальную перегрузку в 4,7 g. Наибольшее усилие, прилагаемое к педали тормоза, достигает 153 кг, а мощность торможения составляет 2530 кВт.

Эти впечатляющие цифры подчеркивают значимость хорошей тормозной системы в гоночных автомобилях, особенно на таких трассах, как в Баку.

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